Российские войска атаковали Кривой Рог. Ракеты попали в университет и жилой дом (ОБНОВЛЕНО)

Российские войска утром 31 июля нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Об этом сообщил глава украинского МВД Игорь Клименко.
Он утверждает, что одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Идет разбор завалов, под которыми могут находиться люди.
Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что под обстрел попал учебный корпус университета.
Вторая ракета попала в жилой дом, разрушив секцию с четвертого по девятый этажи, в результате возник пожар. По предварительным данным, два человека погибли, еще 20 обратились за медицинской помощью. Клименко добавил, что под завалами могут еще находиться люди.
Обновление: по состоянию на 14:30 рижского времени известно о четырех погибших, в том числе 10-летней девочке, и 53 раненых, в том числе троих детях, в ходе попадания в жилой дом в Кривом Роге. Об этом сообщил председатель совета обороны города Александр Вилкул. По его данным, среди пострадавших один находится в крайне тяжелом состоянии, трое — в тяжелом.
Ночью и утром 31 июля российские войска также обстреляли Харьков и Херсон. Глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин сообщил, что войска РФ обстреляли центр Херсона из систем залпового огня "Град". В результате обстрела получили ранения два работника коммунального предприятия. По Харькову российские войска выпустили ракеты С-300, заявил представитель областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. Пострадал охранник склада одного из коммерческих предприятий.