Российские войска атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Пострадала инфраструктура одного из портов
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Войска РФ в ночь на 16 августа атаковали Одесскую область беспилотниками-камикадзе, сообщил в Telegram глава военной администрации региона Олег Кипер.

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Основной целью атаки, по его словам, была портовая и зерновая инфраструктура на юге области. В одном из портов на Дунае, написал Кипер, были повреждены складские помещения и зернохранилища. Люди, по имеющимся данным, не пострадали. 11 дронов, добавил он, удалось сбить.

Командование Воздушных сил ВСУ, в свою очередь, сообщило утром 16 августа, что над Одесской и Николаевской областями были сбиты 13 дронов "Шахед 136/131", которые используют российские войска.

Сколько всего было запущено дронов, в сообщении не уточняется, говорится лишь, что "о последствиях попаданий беспилотников, которые не удалось уничтожить, расскажет местная военная администрация".

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