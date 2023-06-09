Российские войска нанесли по Украине удар дронами и ракетами. В Житомирской области один человек погиб, трое ранены

В ночь на 9 июня Вооруженные силы РФ атаковали несколько областей Украины дронами и ракетами, большинство из которых были сбиты средствами ПВО. При падении обломков ракеты в Житомирской области погиб местный житель, еще трое пострадали.

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По данным командования Воздушных сил ВСУ, всего по Украине было выпущено 16 беспилотников Shahed и шесть крылатых ракет с бомбардировщиков Ту-95. Десять дронов и четыре ракеты удалось сбить силам ПВО.

Сообщения о взрывах за прошедшую ночь поступали из Ровенской и Житомирской областей, воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской области и еще нескольких регионах Украины. СМИ писали о работе ПВО в Волынской, Ровенской, Львовской и Житомирской областях.

Глава Житомирской областной администрации Виталий Бунечко сообщил, что в городе Звягель в результате падения обломков ракеты погиб мирный житель, еще три человека получили ранения. Один жилой дом полностью уничтожен, 12 повреждено.