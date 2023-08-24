Российские войска нанесли ракетный удар по Днепру
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Войска РФ в ночь на 24 августа обстреляли Днепр ракетами, сообщил в Telegram глава областной военной администрации Сергей Лысак.

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В результате обстрела ранены семь человек, шестерых из них госпитализировали с ранениями средней степени тяжести.

Повреждены десятки зданий, в том числе два жилых дома, автомобили, водо- и газопровод, контактная сеть троллейбусов.

Одну из ракет удалось сбить, сообщил Лысак, не уточняя, сколько всего ракет было выпущено по городу.

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