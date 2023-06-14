Российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Погибли три человека
Foto: Telegram @odesacityofficial

По меньшей мере три человека погибли и 13 человек получили ранения из-за ракетного удара по Одессе, нанесенного в ночь на 14 июня, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на оперативное командование Южной группировки войск ВСУ.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Российские войска ударили по Одессе четырьмя ракетами "Калибр" с корабля в Черном море, сообщили в командовании "Юг". Три из четырех ракет, выпущенных по городу, удалось сбить силам ПВО, заявили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Повреждения получили бизнес-центр, жилой комплекс, учебное заведение, "Макдоналдс" и магазины в центре города. Разрушен склад торговой сети "Таврия В", там произошел пожар на площади 400 квадратных метров. По данным СМИ, погибшие люди находились на складе.

Поисково-спасательная операция завершена, сообщили в МВД Украины.

Минобороны РФ на момент публикации не комментировало ракетный удар по Одессе.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (11) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Sievieti pārliecina, ka viņa nekam neder. Saruna ar psiholoģi
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Sievieti pārliecina, ka viņa nekam neder. Saruna ar psiholoģi