Российские войска нанесли ракетный удар по Одессе: ранены три человека

Вечером 21 марта российские войска выпустили по Одессе четыре ракеты, по предварительным данным, X-59, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его данным, две ракеты удалось сбить. Об этом пишет Meduza.

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Одна из ракет, которые не удалось уничтожить противовоздушной обороне, попала на территорию монастыря, повредив трехэтажное здание, ранения получили три человека. Куда попала еще четвертая ракета, не уточняется.

По информации администрации Одесского района, ракеты были запущены с истребителей Су-35, находившихся над Черным морем.

Российские войска с октября 2022 года неоднократно наносили массированные удары по территории Украины, используя как ракеты, так и дроны-камикадзе. В частности, такой удар был нанесен 9 марта, в том числе по Одессе и Одесской области.