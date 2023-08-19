Российские войска нанесли удар по центру Чернигова. Есть погибшие и раненые

Российские войска нанесли удар по центру Чернигова, заявил глава областной администрации Вячеслав Чаус. Об этом пишет Meduza.

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По предварительным данным, по городу выпустили баллистическую ракету. "Суспильне Чернигов" со ссылкой на своего корреспондента на месте событий пишет, что в результате удара есть погибшие и раненые.

По данным телеграм-канала "Труха-Украина", удар был нанесен по зданию драматического театра, в котором проходила выставка производителей дронов.

Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако сообщил газете "Страна", что в результате ракетного удара, по предварительным данным, погибли шесть человек, 11 получили ранения, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар Чернигову: "Вот что такое соседство с террористическим государством, вот против чего мы объединяем весь мир. Российская ракета попала прямо в центр города. Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и потерь. Есть погибшие, есть раненые", — написал президент.