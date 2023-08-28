Российские войска нанесли удар по Полтавской области. Два человека погибли, пятеро пострадали

Войска РФ в ночь на 28 августа нанесли удар по промышленному объекту на территории Полтавской области, сообщил глава военной администрации региона Дмитрий Лунин.

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В результате попадания, написал он в Telegram, два человека погибли, еще двое числятся пропавшими без вести. Разрушен цех.

Спасатели разбирают завалы и ведут поиски людей, которые могут находиться под обломками, сообщил Лунин, не став пока уточнять никакие другие подробности произошедшего.

Позднее глава офиса президента Украины сообщил о двоих погибших и пятерых пострадавших в Полтавской области. Андрей Ермак уточнил, что удар был нанесен по селу Гоголево Миргородского района, разрушена маслобойня.

Командование Воздушных сил ВСУ, в свою очередь, сообщило, что в ночь на 28 августа российские войска нанесли удар по Украине ракетами морского и воздушного базирования. Две крылатые ракеты "Калибр" и две Х-59, запущенные с самолетов, удалось сбить, заявили украинские военные.

Сколько всего ракет было выпущено российскими войсками, командование воздушных сил ВСУ не сообщило, уточнив лишь, что одна из них попала в гражданское производственное предприятие в Полтавской области.