Российские войска нанесли удар по жилому многоэтажному дому и зданию СБУ в Днепре
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому дому в Днепре. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на главу МВД Украины Игоря Клименко.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

МВД Украины сообщили, в результате удара по жилому дому в Днепре пострадали пять человек — четверо мужчин в возрасте от 18 до 53 лет и 77-летняя женщина. Глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что разрушены два этажа жилого дома. По его словам, здание не было введено в эксплуатацию.

Судя по видео и фотографиям, которые публикуют украинские СМИ и телеграм-каналы, в результате удара пострадали верхние этажи дома.

На одном из видео есть мат.

УНИАН также сообщает, что российские войска нанесли удар по зданию областного управления СБУ в Днепре. Эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?
Dabas varenība, vīnogulāji un mazzināmas pērles Talsu novadā
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?
Būt pietiekami drosmīgam un bezkaunīgam. Saruna par līderību Latvijā