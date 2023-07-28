Российские войска нанесли удар по жилому многоэтажному дому и зданию СБУ в Днепре

Российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому дому в Днепре. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на главу МВД Украины Игоря Клименко.

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МВД Украины сообщили, в результате удара по жилому дому в Днепре пострадали пять человек — четверо мужчин в возрасте от 18 до 53 лет и 77-летняя женщина. Глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что разрушены два этажа жилого дома. По его словам, здание не было введено в эксплуатацию.

Судя по видео и фотографиям, которые публикуют украинские СМИ и телеграм-каналы, в результате удара пострадали верхние этажи дома.

На одном из видео есть мат.



УНИАН также сообщает, что российские войска нанесли удар по зданию областного управления СБУ в Днепре. Эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.