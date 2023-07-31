Российские войска нанесли удары по Харькову и Херсону

В ночь на 31 июля российские военные нанесли ракетный удар по Харькову. По словам спикера областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, по городу были выпущены ракеты С-300 из Белгородской области.

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Под обстрел попал Новобаварский район Харькова. Зафиксировано попадание в складское помещение одного из коммерческих предприятий, начался пожар на площади около 200 квадратных метров.

На месте происшествия пострадал охранник предприятия, его госпитализировали.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото и видео последствий ракетного удара по Харькову.

Кроме того, утром 31 июля войска РФ обстреляли центр Херсона из систем залпового огня "Град", сообщил глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин. В результате обстрела получили ранения два работника коммунального предприятия, уточнил он. Пострадавших госпитализировали с контузиями. Ранее Прокудин сообщал, что в ходе обстрела погиб один работник коммунального предприятия.