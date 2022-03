Российские войска обстреляли детскую больницу в Мариуполе, ранены 17 человек

По свидетельствам очевидцев и утверждениям местных властей, под российский обстрел попала больница в Мариуполе, в которой находились родильное, детское и терапевтическое отделения.

"Мариуполь. Прямой удар российских войск по родильному дому. Люди, дети под обломками. Зверство! Сколько еще мир будет оставаться сообщником, игнорирующим террор? Немедленно закройте небо! Прекратите убийства! У вас есть сила, но вы, кажется, теряете человечность", — написал украинский президент Владимир Зеленский в "Телеграме".

"Разрушения колоссальные. Корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети, полностью разрушен. Информация о пострадавших детях уточняется", — говорится в заявлении Мариупольского городского совета.

"Родильное отделение в центре города, детское отделение и терапевтическое отделение в больнице — все разрушено в результате налета российской авиации на Мариуполь", — заявил в "Фейсбуке" глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.Он добавил, что раненых в результате удара эвакуируют в ближайшую больницу.

По словам Кириленко, в результате удара по роддому были ранены 17 человек. Погибших нет. Среди раненых — медицинский персонал и роженицы.

По словам украинской стороны, авиаудар был нанесен во время режима "тишины", который был объявлен Россией.

Тем временем первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин написал в "Фейсбуке" что российские войска нанесли артиллерийский удар по роддому в Мариуполе.

Би-би-си не может самостоятельно проверить утверждения, был ли это авианалет или артиллерийский удар, но депутат Верховной Рады Дмитрий Гурин подтвердил сообщения об ударе по роддому в интервью Би-би-си.

По его словам, нет информации о погибших детях и новорожденных, людей достают из-под обломков.

В соцсетях появились фотографии и видео разрушенной больницы.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в "Твиттере" назвал ужасным обстрел роддома в Мариуполе и заявил, что Великобритания изучает возможность дополнительной поддержки Украины для защиты от авиаударов.

"Мало есть вещей более низких, чем удар по уязвимым и беззащитным",— написал он, добавив, что Британия будет стремиться привлечь Путина к ответственности за его ужасные преступления.

Украина обвиняет Россию в неприцельной стрельбе по гражданским объектам.

Минобороны России продолжает настаивать, что ведет огонь только по военным целям, а поражения гражданской инфраструктуры называет "провокацией нац. батальонов".