Российские войска обстреляли Запорожье: зафиксировано 17 попаданий ракет
Foto: AP/Scanpix/LETA

В ночь на пятницу, 10 февраля, российские войска обстреляли Запорожье, что стало самой крупной атакой на город с начала войны, сообщил секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев.

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В течение часа в Запорожье было зафиксировано 17 попаданий вражеских ракет.

В результате ракетного удара со стороны РФ пострадали объекты инфраструктуры Запорожья. На данный момент информация о повреждениях и жертвах уточняется.

"Это все, на что способна армия этих негодяев — обстреливать спящий город и наносить удары по нашей инфраструктуре. Но нас не сломить. Держимся", — сообщил Куртев.

В пятницу утром на большей части Украины была объявлена ​​воздушная тревога. Сообщается о взрывах в Харькове, Днепре и Запорожье.

Около 4 часов дня воздушная тревога была объявлена ​​во всех регионах, кроме запада страны и Одессы. Кое-где работает ПВО. Сообщается о сбитых ракетах и иранских беспилотниках "Шахед".

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