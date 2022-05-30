Российские войска продвигаются вглубь Северодонецка: что известно на данный момент

Российские войска закрепляются на северо-восточных и юго-восточных окраинах Северодонецка и пытаются продвигаться к центру, за город и за соседний Лисичанск идут тяжелые бои, сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. По его словам, убиты двое местных жителей, пятеро ранены.

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"Для усиления группировки войск противник перебросил с территории РФ в определенные районы боеприпасы и технику", — говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Северодонецк и находящийся к юго-западу от него Лисичанск составляют городскую агломерацию. Это последние крупные населенные пункты на территории Луганской области, остающиеся под контролем Киева, и стремление занять их имеет для России не только стратегическое, но и символическое значение.

Наступление на Северодонецк стало возможным после того, как российская армия после нескольких недель ожесточенных боев сумела прорвать оборонные рубежи украинской армии в районе расположенного от него в 30 км города Попасная в Луганской области.

Российские источники сообщают об отступлении украинских подразделений из Северодонецка в сторону Лисичанска, но подтверждения этой информации нет. Глава Чечни Рамзан Кадыров еще 28 мая утверждал, что Северодонецк находится под полным контролем России. Гайдай заявляет, что украинские войска продолжают удерживать город.

"29 мая российские войска продолжали наземные штурмы Северодонецка, хотя мы не можем подтвердить какие-либо конкретные успехи, — пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW). — Генштаб Украины заявил, что российские войска намерены окружить Северодонецк и Лисичанск и перерезать основные украинские наземные коммуникации в этом районе. Кроме того, российские войска пытались продвинуться на север в сторону Северодонецка от Боброво и Устиновки".

Американские военные эксперты считают, что продвижение российских сил в условиях интенсивных городских боев, скорее всего, будет медленным. "Маловероятно, что российские войска смогут проводить несколько одновременных операций и, скорее всего, откажутся от наступления юго-восточнее Изюма и западнее Лимана в пользу концентрации имеющихся сил в Северодонецке в ближайшие дни", — пишет ISW.

В то же время российские части не оставляют попыток захватить трассу Лисичанск — Бахмут, чтобы перерезать снабжение ВСУ. "Пользоваться трассой Лисичанск — Бахмут опасно, используем более безопасные варианты эвакуации и подвоза гуманитарных грузов", — заявил глава Луганской администрации Сергей Гайдай.

Ранее он сообщил, что украинские войска провели небольшую контратаку и выбили российскую группировку из села Тошковка к северу от Попасной, что может повлиять на планирование российских операций в этом районе.