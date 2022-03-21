Российские войска со стрельбой разогнали демонстрацию в Херсоне. Сообщается о двух раненых

Захватившие Херсон российские войска разогнали митинг местных жителей, протестовавших против оккупации города.

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В социальных сетях появляются видео, на которых видно, как люди разбегаются по площади, слышны автоматные очереди, взрывы и крики людей. На кадрах также есть раненые, которых относят в безопасные места.

Источники Украинской службы Би-би-си в Херсоне сообщают, что митинг разгоняли выстрелами и что, вероятно, есть раненые.

Сообщается, что в полдень херсонцы вышли на митинг и стали отмывать с памятника "Небесной сотне" на центральной площади Свободы надпись "ЗСУ убивают детей Донбасса". Они также скандировали призыв к российским солдатам: "Домой!"

После этого, по словам очевидцев, российские военные начали применять шумовые гранаты и слезоточивый газ, а также стрелять в воздух. Ранения получили один или двое митингующих.

На кадрах, которые очевидцы прислали Би-би-си, видна кровь и приехавшая на площадь машина скорой помощи. (Би-би-си не может оперативно подтвердить подлинность этих кадров). На другом видео с площади Свободы тоже видны кровь и пожилой человек, который лежит на асфальте. Ему оказывают первую помощь

Есть ли еще пострадавшие, пока неизвестно. Никаких официальных комментариев о произошедшем нет.

Сообщение дополняется.