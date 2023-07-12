Российские войска вторую ночь подряд атаковали Киев дронами. Власти города заявили, что все беспилотники сбиты

В ночь на 12 июля российские войска атаковали Украину беспилотниками "Шахед-136/131". По данным командования Воздушных сил ВСУ, в ударе были задействованы 15 беспилотников. 11 из них удалось сбить силам противовоздушной обороны.

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Как и прошлой ночью, дроны были запущены в том числе в направлении Киева. Глава городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что силы ПВО сбили все беспилотники, направлявшиеся к украинской столице.

"После более чем недельного перерыва противник второй день подряд запускает иранские БПЛА по Киеву. Воздушная тревога продолжалась более двух часов", — говорится в телеграм-канале администрации. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

В Черкасской области беспилотники попали по объекту инфраструктуры, после чего на месте удара начался пожар, который удалось оперативно потушить, сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец. Он также рассказал, что в результате атаки пострадали два человека — они были доставлены в больницу с ожогами. Воздушная тревога в области в продолжалась более трех с половиной часов.

В ночь на 11 июля войска РФ запустили по территории Украины 28 беспилотников "Шахед-136". 26 из них удалось сбить силам ПВО. В Киевской области обломки беспилотника повредили постройки на территории частного домовладения в одном из населенных пунктов. В Одесской области два дрона ударили по административному зданию в одном из портов. Кроме того, из-за падения обломков загорелись два портовых терминала. Пожар удалось быстро ликвидировать.