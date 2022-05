Российские войска заняли Попасную. Что это меняет на фронте?

Украинские военные отошли от города Попасной в Луганской области, город находится под контролем российских сил, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Бои за Попасную продолжались более двух месяцев. Чем опасна потеря этого города для украинской армии?

"Там разрушено все до основания. Поэтому наши отошли на более крепкие позиции, которые подготовили заранее", — сказал Гайдай.

Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном 8 мая видеообращении сравнил Попасную с уничтоженной нацистами чешской деревней Лидице, сказав, что от города "не осталось даже пепла".

Несколькими днями ранее в сети появилось видео, снятое, по всей видимости, с российского военного дрона. На этих кадрах не видно ни одного уцелевшего строения.

