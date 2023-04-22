Российский активист Дадин собирается воевать на стороне Украины

Российский оппозиционный гражданский активист Ильдар Дадин отправляется на фронт в составе Русского добровольческого корпуса, в котором на стороне Украины воюют граждане России. Об этом сам активист рассказал "Новой газете. Европа".

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"Россия абсолютно преступно, совершенно необоснованно и несправедливо напала на Украину […] На мой взгляд, единственный эффективный (с практической стороны) оставшийся способ для порядочного человека в общем и для россиянина в частности противостоять российским преступлениям — это вооруженное сопротивление", — сказал изданию Ильдар Дадин.

Дадин был первым осужденным по статье о неоднократных нарушениях правил проведения массовых мероприятий (ст. 212.1 УК). В декабре 2015 он был признан виновным и приговорен к трем годам колонии, позже этот срок был сокращен до двух с половиной лет. Тогда статья о неоднократных нарушениях правил проведения митингов (ст. 212.1 УК) получила в прессе название "дадинская".

В середине февраля прошлого года, незадолго до российского вторжения в Украину, российское МВД аннулировало жене Дадина Александре Свешниковой (у нее гражданство Украины) разрешение на временное проживание в России.

В Русском добровольческом корпусе на стороне Украины воюют россияне, пишет "Новая газета. Европа". Набор в РДК с ноября 2022 года в России осуществляет Гражданский совет.

По словам Ильдара Дадина, Гражданский совет стал единственной организацией, готовой оказать ему помощь в зачислении на службу в ВСУ.

Группа, называющая себя Русский добровольческий корпус, этой весной неоднократно заявляла об успешных попытках проникновения на территорию России. В первый раз, как следует из заявлений РДК, группа проникла на территорию России 2 марта.