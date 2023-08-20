Российский аппарат "Луна-25" столкнулся с Луной и разбился

Российский автоматический модуль перешел на нерасчетную орбиту и столкнулся с поверхностью Луны. Это была первая подобная миссия в постсоветской истории России.

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Как сообщает Роскосмос, 19 августа в соответствии с программой полета "Луны-25" была предусмотрена выдача импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты аппарата.

Около 14:57 мск связь с "Луной-25" прервалась.

Поиски аппарата и попытки установить с ним связь, проведенные 19 и 20 августа, результатов не дали.

"По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, КА "Луна-25" перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны, — говорится в сообщении. — Вопросами выяснения причин потери КА займется специально формируемая межведомственная комиссия".

Первая в современной российской истории лунная миссия стартовала 11 августа, запуск автоматической межпланетной станции "Луна-25" был выполнен с космодрома Восточный.

По словам гендиректора Роскосмоса Юрия Борисова, мягкая посадка "Луны-25" должна была состояться 21 августа.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

"Луна-25" — часть российской лунной программы по исследованию и практическому использованию Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями.

Станция весила 1,8 т, комплекс научной аппаратуры — 31 кг. Научную аппаратуру разработал Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН). Управлять оборудованием "Луны-25" должны были с Земли.

Станция должна была заниматься как чисто научными исследованиями — изучать возникновение и эволюцию Луны, так и практическими — исследовать возможности освоения спутника в будущем.

Главной задачей экспедиции должна была стать отработка технологии мягкой посадки возле Южного полюса для облегчения работы будущих миссий. Этим должна была заняться орбитальная часть автоматического зонда.

Посадочный аппарат "Луны-25" должен был исследовать поверхность в районе Южного полюса, в том числе с помощью криогенного бурения с целью поиска воды. Кроме того, приборы "Луны-25" должны были изучить пылевые и микрометеоритные условия и радиационную обстановку полярной Луны.

Новую российскую лунную миссию назвали "Луна-25", чтобы продемонстрировать преемственность советской программы: последняя экспедиция к Луне называлась "Луна-24" и тогда, в августе 1976 года, она завершилась успехом. Лунная станция смогла совершить мягкую посадку, сделать забор грунта и на возвратном модуле доставить его на Землю.

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"Луна-25" испытывала технические и финансовые проблемы с самого своего начала. Работа над проектом "Луна-Глоб", как тогда называлась эта станция, началась еще в 2005 году. Изначально ее планировалось запустить в 2014 году, фактически вышло на девять лет позже.