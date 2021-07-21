Российский дворник нашел в мусорном баке зенитно-ракетный комплекс

В Нижнем Новгороде дворник нашел в мусорном баке переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК). Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на "Комсомольскую правду".

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Инцидент произошел на улице Сергея Акимова. Россиянин увидел лежащий около мусорного контейнера металлический зеленый тубус, напоминающий боевое оружие. Мужчина обратился в экстренные службы и полицию. На место происшествия тут же прибыли саперы, кинологи и эксперты-криминалисты.

Подозрительный предмет был изъят, им оказался тубус ПЗРК 9П39 "Игла". Взрывчатых веществ в нем не оказалось, поэтому опасности для окружающих он не представлял. Правоохранители выясняют, как комплекс оказался на мусорке в городском дворе, проводится проверка.