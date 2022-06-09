Российский флот начал учения в Балтийском море
Foto: Sputnik/Scanpix

Учения Балтийского флота пройдут в акватории и на полигонах в Калининградской области. Практически одновременно свои учения на Балтике проводит НАТО.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Около 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения и свыше 40 самолетов и вертолетов участвуют в начавшихся сегодня учениях Балтийского флота РФ. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

Как отмечает ТАСС, "корабельные тактические группы вышли из пунктов базирования и произвели развертывание группировок сил флота в назначенных районах Балтийского моря для выполнения учебных задач по защите и обороне морских коммуникаций и пунктов базирования флота".

Учения будут проходить в Балтийском море и на полигонах в Калининградской области до 19 июня.

С 5 по 17 июня военные из 14 стран НАТО, Финляндии и Швеции участвуют в учениях BALTOPS 22, которые также проходят в Балтийском море. Как сообщается на сайте Североатлантического альянса, в них задействовано более 45 кораблей, 75 самолетов и 7500 человек личного состава.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике
За кулисами Wolt: история ресторанной команды
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
10 мест в Таллинне, которые необходимо увидеть