Российский флот начал учения в Балтийском море

Учения Балтийского флота пройдут в акватории и на полигонах в Калининградской области. Практически одновременно свои учения на Балтике проводит НАТО.

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Около 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения и свыше 40 самолетов и вертолетов участвуют в начавшихся сегодня учениях Балтийского флота РФ. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

Как отмечает ТАСС, "корабельные тактические группы вышли из пунктов базирования и произвели развертывание группировок сил флота в назначенных районах Балтийского моря для выполнения учебных задач по защите и обороне морских коммуникаций и пунктов базирования флота".

Учения будут проходить в Балтийском море и на полигонах в Калининградской области до 19 июня.

С 5 по 17 июня военные из 14 стран НАТО, Финляндии и Швеции участвуют в учениях BALTOPS 22, которые также проходят в Балтийском море. Как сообщается на сайте Североатлантического альянса, в них задействовано более 45 кораблей, 75 самолетов и 7500 человек личного состава.