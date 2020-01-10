Российский корабль опасно сблизился с эсминцем США в Аравийском море

Российский военный корабль "агрессивно" приблизился к американскому эсминцу USS Farragut, когда тот находился в северной части Аравийского моря. Об этом сообщает сайт пятого флота ВМС США.

Согласно имеющейся информации, инцидент случился 9 января.

По утверждению американских военных, российский корабль подошел к ним, когда эсминец осуществлял плановые операции.

Кроме того, на кадрах, опубликованных в Twitter флота показано, что судно догоняет USS Farragut.

В ВМС США отмечают, что после требования изменить курс российский корабль ушел от эсминца, но сделал это не сразу.