Российский корабль открыл предупредительную стрельбу по британскому эсминцу
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Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ России остановил нарушение российской госграницы эсминцем Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент полуострова Крым. Пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик Су-24М - предупредительное бомбометание, сообщает агенство ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

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"В 11:52 23 июня с. г. эсминец УРО Defender ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км", - заявили в военном ведомстве.

Британский эсминец получил предупреждение о применении оружия в случае нарушения госграницы России, но не отреагировал на него.

"В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО Defender, - подчеркнули в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, в 12:23 благодаря совместным действиям Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец УРО Defender покинул границы территориального моря РФ.

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