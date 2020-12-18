Российский офицер погиб при разминировании дороги в Нагорном Карабахе
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Российский офицер группы разминирования погиб в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Минобороны России, передает РИА Новости.

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По информации ведомства, военный получил ранения после подрыва взрывного устройства в районе города Шуша, где проводилось разминирование дороги. Отмечается, что офицеру оперативно оказали медицинскую помощь, однако при транспортировке в больницу он скончался от полученных травм.

В министерстве добавили, что семье военного окажут всю возможную и необходимую помощь и поддержку.

В ноябре в результате взрыва мины у села Мадагиз ранения получили российский миротворец и четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха. Один человек — офицер армии Азербайджана — погиб.

Российские миротворцы действуют вдоль линии разграничения и коридора, связывающего Армению и Карабах, в рамках соглашения о прекращении боевых действий в регионе. 9 ноября его подписали лидеры Армении, Азербайджана и России. Под контроль Баку перешел ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.

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Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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Баку Азербайджан Нагорный Карабах
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