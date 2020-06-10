Российский самолет вторгся в воздушное пространство Эстонии близ острова Вайндлоо

Российский самолет "Ty-204-300" в среду утром вторгся в воздушное пространство Эстонии близ острова Вайндлоо и провел в воздушном пространстве Эстонии менее одной минуты.

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Транспондер самолета был включен, но план полета отсутствовал. Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии, сообщил BNS в среду пресс-секретарь главного штаба Сил обороны Эстонии. В момент нарушения воздушной границы самолет не поддерживал радиоконтакт с диспетчерской службой Эстонии.

МИД Эстонии в среду вызвал посла России в Эстонии и вручил ему ноту. В этом году это первый случай нарушения воздушной границы Эстонии самолетом Российской Федерации.