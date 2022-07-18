Российский суд оштрафовал Google на 10% выручки
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Американского IT-гиганта наказали за нежелание удалять с YouTube "недостоверную информацию" о войне против Украины и "экстремистские" материалы.

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Суд в Москве приговорил компанию Google к оборотному штрафу за повторный отказ удалить материалы, содержащие "запрещенную информацию". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Google привлекли к ответственности за ролики на принадлежащем корпорации видеохостинге YouTube. Как считают в Роскомнадзоре, Google "целенаправленно способствует распространению … недостоверной информации о ходе специальной военной операции на Украине, дискредитирующей Вооруженные силы РФ". В ведомстве утверждают, что на YouTube есть "экстремистские" и "террористические" материалы, а также инструкции по изготовлению взрывчатки.

Размер штрафа составил 21,77 млрд рублей (377,2 млн евро) — это 10% выручки компании в России. В декабре прошлого года Google уже штрафовали на 7,22 млрд рублей (125 млн евро) "за повторное нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту".

16 июня российская "дочка" компании подала заявление о банкротстве.

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