Российский вирусолог предсказал "поведение" коронавируса летом

Летом "поведение" коронавируса может измениться — он будет циркулировать с меньшей эффективностью, считает профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов. Об этом он заявил на заседании ученого совета в Дальневосточном федеральном университете во вторник, 17 марта, передает РИА "Новости".

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"Если вирус закрепится в человеческой популяции, как это произошло с пандемическим гриппом, то он будет иметь такую же примерно сезонность, приуроченную к зимнему периоду", — предположил вирусолог.

Накануне Россия начала закрывать границы для иностранцев из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ограничения будут действовать с 18 марта по 1 мая и коснутся всех, кроме постоянно проживающих на территории России, а также лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска. Также в Россию смогут приезжать члены иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений и работники транспорта.

По последним данным, в России заражено 93 человека с момента появления нового вируса. Большинство случаев зарегистрировано в Москве. Несколько человек уже вылечились. В мире число зараженных превысило 180 тысяч.