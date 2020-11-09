Российский военнослужащий убил трех сослуживцев под Воронежем
Foto: Sputnik/Scanpix

Военнослужащий одной из воинских частей под Воронежем открыл стрельбу по сослуживцам и убил троих человек. По данным СМИ, это произошло на аэродроме. Завладев оружием офицера, стрелявший скрылся.

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"В результате нападения получили смертельные ранения три военнослужащих. Командованием воинской части совместно с правоохранительными органами проводятся мероприятия по розыску и задержанию нападавшего", — говорится в заявлении пресс-службы Западного военного округа (ЗВО).

Из него следует, что нападение произошло около 5:00 в "одной из воинских частей, дислоцированных в Воронежской области".

"Военнослужащий из состава суточного наряда по парку совершил нападение на прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части и, завладев оружием офицера, скрылся", — уточнили в пресс-службе ЗВО.

Что узнали СМИ

СМИ ранее со ссылкой на свои источники сообщали, что военнослужащий напал на сослуживцев на военном аэродроме Балтимор под Воронежем, есть погибшие.

Причиной стрельбы стал конфликт рядового с проверяющим офицером, утверждает агентство Интерфакс, опираясь на слова своего информированного источника.

"Военнослужащий по предварительным данным утром в понедельник открыл стрельбу по сослуживцам в кабинете административного здания аэродрома. От пулевых ранений погибли двое военных", — рассказал собеседник Интерфакса.

Еще одного сослуживца нападавший зарубил топором, утверждает источник агентства.

По его данным, подозреваемый заблокирован в одном из помещений аэродрома, с ним ведутся переговоры.

Военнослужащий убил трех человек на военном аэродроме и забаррикадировался на территории части, сообщал ТАСС источник в экстренных службах Воронежской области.

"Стрелял из пистолета, который забрал у офицера. Убиты трое человек. Сейчас он [нападавший] забаррикадировался на территории части", — сказал собеседник агентства.

По его данным, убиты два офицера и солдат-срочник.

По другой информации, пишет ТАСС, военнослужащий скрылся, его розыск ведется как на территории части, так и за ее периметром.

"Мы сейчас сами выясняем все подробности, там [на аэродроме] несколько погибших", — сказали ТАСС в пресс-службе администрации Воронежской области.

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