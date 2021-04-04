Российский военный спутник сошел с орбиты и разрушился над Тихим океаном
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Российский военный спутник "Космос-2525", запущенный в 2018 году в интересах Минобороны РФ, сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы, сообщаетТАСС со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

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Спутник сошел с орбиты 1 апреля. По данным американских военных, разрушение спутника произошло в этот день примерно в 6:43 по латвийскому времени над южной частью Тихого океана.

Спутник "Космос-2525" был запущен в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк в Архангельской области 29 марта 2018 года на ракете-носителе "Союз-2.1в". В тот же день он был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил России.

Согласно открытым данным, это экспериментальный малый космический аппарат, предназначенный для дистанционного зондирования Земли. Разработан и произведен корпорацией "ВНИИЭМ". Официальных данных из Минобороны о назначении спутника не поступало.

В марте 2019 года специализированный сайт, использующий данные американской системы контроля космического пространства, прогнозировал, что аппарат "Космос-2525" прекратит баллистическое существование и войдет в плотные слои атмосферы в середине мая того же года. Об этом писал "Интерфакс".

Обычно спутники дистанционного зондирования Земли работают на околокруговых, околополярных солнечно-синхронных орбитах с высотой около 600 км. По американским данным, "Космос-2525" работал на более низкой орбите с высотой в апогее 293 км, в перигее — 290 км. Такие высоты характерны для спутников детального наблюдения высокого разрешения

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