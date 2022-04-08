Российским военным, побывавшим в Чернобыле, осталось жить не больше года, считает министр энергетики Украины
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Все российские военные, побывавшие на закрытой территории Чернобыльской атомной электростанции (АЭС), получили высокие дозы радиации, также было облучено их оборудование, заявил в пятницу министр энергетики Украины Герман Галущенко.

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Министр признал, что российские солдаты проявили поразительную безграмотность — они хватали голыми руками зараженную радиацией почву, закапывали радиоактивный песок в мешках, образуя укрепления, и дышали поднятой ими радиоактивной пылью.

"После месяца такого воздействия им осталось жить не больше года", — сказал Галущенко.

Он добавил, что оккупанты разграбили административные здания АЭС, из которых вынесли все, от посуды до оборудования и инструментов.

Облучены не только сами солдаты и их "трофеи", но и вся военная техника, прошедшая через Чернобыль — около 10 000 единиц.

"Каждый российский солдат, живой или мертвый, увезет домой частичку Чернобыля", — сказал министр.

Он предупредил, что металл хорошо поглощает радиацию и переносит ее. Это облучит всех, кто имеет дело с боевой техникой, имевшей место в Чернобыле.

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