Российского хакера Евгения Никулина приговорили к семи годам в США

Федеральный суд Северного округа американского штата Калифорнии во вторник, 29 сентября, приговорил к 7 годам и 4 месяцам заключения россиянина Евгения Никулина. Он еще в июле был признан жюри присяжных виновным во взломе LinkedIn, Dropbox и Formspring в 2012 году.
Приговор, вынесенный судьей Уильямом Алсапом, оказался мягче, нежели ожидалось, исходя из тяжести совершенных преступлений. Судья пояснил, что учел тот факт, что Никулин не совершал преступлений в США, не говорит на английском, а значит в тюрьме ему приходится труднее, чем другим заключенным, и подвергается в тюрьме опасности заражения коронавирусом. Сам Никулин отказался от возможности высказаться в свою защиту.
Евгений Никулин был задержан в Чехии по запросу США в 2016 году. В 2018-м он был выдан Соединенным Штатам. Суд над Никулиным начался в марте, но был прерван из-за пандемии коронавируса. До суда россиянин на протяжении четырех лет находился в различных американских тюрьмах. Эти годы будут засчитаны ему в качестве отбытого заключения.
МИД России выдачу программиста США со стороны Чехии назвали "осознанным, политически мотивированным шагом", целью которого является "подрыв конструктивной основы двустороннего сотрудничества".