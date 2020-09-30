Российского хакера Евгения Никулина приговорили к семи годам в США
Foto: Reuters/Scanpix

Федеральный суд Северного округа американского штата Калифорнии во вторник, 29 сентября, приговорил к 7 годам и 4 месяцам заключения россиянина Евгения Никулина. Он еще в июле был признан жюри присяжных виновным во взломе LinkedIn, Dropbox и Formspring в 2012 году.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Приговор, вынесенный судьей Уильямом Алсапом, оказался мягче, нежели ожидалось, исходя из тяжести совершенных преступлений. Судья пояснил, что учел тот факт, что Никулин не совершал преступлений в США, не говорит на английском, а значит в тюрьме ему приходится труднее, чем другим заключенным, и подвергается в тюрьме опасности заражения коронавирусом. Сам Никулин отказался от возможности высказаться в свою защиту.

Евгений Никулин был задержан в Чехии по запросу США в 2016 году. В 2018-м он был выдан Соединенным Штатам. Суд над Никулиным начался в марте, но был прерван из-за пандемии коронавируса. До суда россиянин на протяжении четырех лет находился в различных американских тюрьмах. Эти годы будут засчитаны ему в качестве отбытого заключения.

МИД России выдачу программиста США со стороны Чехии назвали "осознанным, политически мотивированным шагом", целью которого является "подрыв конструктивной основы двустороннего сотрудничества".

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

1

Source

Deutsche Welle

Tags

Россия США
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
В ходе учений проверили готовность служб к ликвидации последствий загрязнения в порту
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Читмил без обмана. Опыт фитнес-тренера Ребекки Габране