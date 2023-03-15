Российского военного, публично признавшегося в убийстве мирного украинца, собираются посадить за "фейки"

Российского военнослужащего Даниила Фролкина, который летом 2022 года признался в видеоинтервью, что участвовал в расстреле мирных жителей Украины, могут отправить в заключение на шесть лет по обвинению в распространении "фейков" об армии РФ. Об этом пишут "Важные истории" со ссылкой на одного из участников процесса.

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Фролкина обвиняют в распространении "фейков" о российских вооруженных силах организованной группой и из корыстных побуждений (пункты "б" и "г" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), слушание дела проходит в Хабаровском гарнизонном суде. Во вторник, 14 марта, прокурор потребовал приговорить Фролкина к шести годам колонии. Приговор военному могут вынести уже завтра, 16 марта.

В августе 2022 года "Важные истории" опубликовали расследование о военных преступлениях, которые российские военные совершили во время оккупации села Андреевка в Киевской области. Одним из героев публикации был Фролкин, который по видеосвязи рассказал журналистке Екатерине Фоминой, как убил мирного жителя. Мужчина также назвал имена российских офицеров, отдававших приказы расстреливать гражданских лиц.

После возвращения из Украины Фролкин уволился из армии, но затем вернулся на службу. О том, что против него возбудили дело о "фейках", стало известно в декабре прошлого года.

В Украине мужчину обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, ему грозит пожизненный срок.