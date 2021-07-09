Российскому блогеру Mellstroy, избившему девушку во время стрима, дали полгода исправительных работ

Суд приговорил блогера Андрея Бурима (Mellstroy) к шести месяцам исправительных работ за избиение девушки во время онлайн-трансляции.

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Такое решение принял мировой судья Пресненского района Москвы. Бурим был признан виновным по статье 116 УК РФ ( "побои").

"Суд назначил 23-летнему Буриму шесть месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства ежемесячно", — сказано в сообщении прокуратуры Москвы.

Кроме того, по решению мирового судьи, блогер должен выплатить пострадавшей в качестве компенсации медицинской помощи 22 444 рубля, а также 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Адвокат потерпевшей стороны заявил, что будет обжаловать приговор в апелляционной инстанции, сообщает РИА "Новости".

Защита потерпевшей девушки настаивала на двух годах лишения свободы для Андрея Бурима. Однако прокуратура запросила для него шесть месяцев исправительных работ с удержанием 15% зарплаты в доход государства. Сам обвиняемый в ходе процесса настаивал на том, что хулиганских побуждений у него не было.

По версии следствия, Mellstroy в октябре прошлого года во время организованного им стрима из апартаментов в "Москва-сити" ударил свою знакомую лицом об стол. Девушка обратилась в больницу, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.

Как отмечает прокуратура, в апартаментах в момент избиения присутствовало не менее 10 гостей.

Пострадавшая Алена Ефремова сразу после случившегося подала на Бурима заявление в полицию. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении блогера по статье 116 УК ("Побои"). Стрим Бурима вскоре был удален с его канала, а сам канал, у которого на тот момент насчитывалось около 700 тысяч подписчиков, был заблокирован.

Как рассказывала Ефремова, 18 октября 2020 года она с подругой пришла по приглашению Бурима в одну из башен в "Москва-сити", чтобы поучаствовать в его стриме. Позже она рассказала у себя в "сторис" об избиении и опубликовала фотографии, на которых было видно разбитую в кровь губу. Mellstroy, по словам девушки, повредил ей брекеты и сломал челюсть.

Девушка уточнила, что не брала у Бурима денег за участие в стриме (иногда стримеры платят своим гостям за выполнение определенных действий во время стрима).

После инцидента Бурим, известный своим агрессивным поведением, оскорблениями и матерными ругательствами во время стримов, вышел в прямой эфир в своем "Инстаграме" и заявил, что поступил некорректно и готов понести "адекватное наказание в рамках закона".

Андрей Бурим родом из белорусского Гомеля. У себя на родине он стал известен три года назад из-за трансляций видео с раздеванием несовершеннолетних. Сообщалось, что его искала милиция в Беларуси; родители молодого человека, по данным милиционеров, были не в курсе местонахождения их сына. В отношении блогера тогда возбудили дело о распространении порнографии, но до суда оно не дошло — через несколько месяцев его прекратили.