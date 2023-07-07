Россия атаковала Днепропетровскую область дронами: погибли два человека
Foto: https://t.me/dnipropetrovskaODA

В ночь на пятницу, 7 июля, Россия атаковала Украину 18 беспилотниками "Шахед-136/131", 12 из них удалось сбить силам ПВО, сообщает командование Воздушных сил ВСУ. Об этом пишет "Медуза".

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В Днепропетровской области обломки сбитого дрона упали на автомобиль, который ехал по трассе, в результате чего погибли два человека, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак. По его словам, всего в области были сбиты шесть беспилотников.

Также Лысак сообщил, что один БПЛА попал по частному предприятию в Криворожском районе, после чего там начался пожар. Возгорание уже ликвидировали. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 июля российские войска нанесли ракетный удар по Львову. Мэр города Андрей Садовый назвал произошедшее "одной из самых масштабных атак на гражданскую инфраструктуру Львова" с начала российского вторжения. В результате атаки погибли десять человек, разрушен один многоквартирный дом, десятки зданий были повреждены.

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