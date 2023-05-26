Россия атаковала Украину дронами и ракетами. Повреждены дома в Днепре и Киеве, один человек ранен
Foto: AP/Scanpix/LETA

Ночью российские военные нанесли ракетный удар и удар дронами Shahed по Украине. Об этом со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ сообщает "Новая газета. Европа".

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Киевская городская военная администрация сообщила об обстреле из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС крылатыми ракетами типа Х-101/555. Власти заявили, что цели в воздушном пространстве Киева удалось сбить.

В результате падения обломков в Оболонском районе разрушена крыша торгово-развлекательного центра и на парковке повреждены автомобили. В Шевченковском районе зафиксировано падение обломков на частный дом, повреждены крыша и окно.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал об одном пострадавшем в результате обстрела.

"Изуродована заправка. Пострадал ее работник. Ему оказали медпомощь — лечится дома", — заявил Лысак.

По его словам, также начались пожары в двух частных дома и двух предприятиях. Серьезные разрушения наблюдаются в здании транспортного предприятия города.

"Не прекращал враг издеваться и над Никопольщиной. Обстрелял Марганецкую общину из БПЛА. Обошлось без жертв", — сообщили власти.

Воздушные силы Украины заявили, что всего были зафиксированы пуски 17 ракет разных типов и 31 запуск ударных дронов. ПВО сбила 10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/х-555, 23 ударных дрона Shahed-136/131 и 2 БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и "Мерлин-ВР".

Вчера Россия в 12-й раз с начала мая атаковала Киев беспилотниками. Украинские силы ПВО уничтожили все воздушные цели.

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