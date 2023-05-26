Россия атаковала Украину дронами и ракетами. Повреждены дома в Днепре и Киеве, один человек ранен

Ночью российские военные нанесли ракетный удар и удар дронами Shahed по Украине. Об этом со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ сообщает "Новая газета. Европа".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Киевская городская военная администрация сообщила об обстреле из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС крылатыми ракетами типа Х-101/555. Власти заявили, что цели в воздушном пространстве Киева удалось сбить.

В результате падения обломков в Оболонском районе разрушена крыша торгово-развлекательного центра и на парковке повреждены автомобили. В Шевченковском районе зафиксировано падение обломков на частный дом, повреждены крыша и окно.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал об одном пострадавшем в результате обстрела.

"Изуродована заправка. Пострадал ее работник. Ему оказали медпомощь — лечится дома", — заявил Лысак.

По его словам, также начались пожары в двух частных дома и двух предприятиях. Серьезные разрушения наблюдаются в здании транспортного предприятия города.

"Не прекращал враг издеваться и над Никопольщиной. Обстрелял Марганецкую общину из БПЛА. Обошлось без жертв", — сообщили власти.

Воздушные силы Украины заявили, что всего были зафиксированы пуски 17 ракет разных типов и 31 запуск ударных дронов. ПВО сбила 10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/х-555, 23 ударных дрона Shahed-136/131 и 2 БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и "Мерлин-ВР".

Вчера Россия в 12-й раз с начала мая атаковала Киев беспилотниками. Украинские силы ПВО уничтожили все воздушные цели.