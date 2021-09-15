Россия блокирует резолюцию Совбеза ООН по Ливии

Россия блокирует принятие резолюции Совета Безопасности ООН о продлении Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ), мандат которой истекает 15 сентября. Представители Москвы не согласны с предложенным Великобританией текстом резолюции, сообщает во вторник, 14 сентября, AFP со ссылкой на дипломатические источники.

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Согласно поступившей информации, российскую сторону не устраивают те разделы документа, где говорится о выводе иностранных войск из Ливии, а также о роли специального посланника ООН. На предыдущих заседаниях Совбеза представители России уже настаивали на том, что в случае вывода войск баланс сил в североафриканской стране должен быть сохранен.

Конфликт в Ливии

В 2011 году после свержения диктатора Муамара Каддафи в Ливии воцарился хаос. В Триполи было сформировано правительство национального единства во главе с Фаизом ас-Сарраджем, которое получило признание ООН, однако контролировало лишь меньшую часть страны. В то же время на востоке страны, в Тобруке, заседал однопалатный парламент — Палата представителей.

Большую часть восточных регионов Ливии контролировали формирования экс-соратника Каддафи генерала Халифы Хафтара. В апреле 2019 года он начал наступление на Триполи. За Хафтаром стояли Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия. Турция, со своей стороны, поддерживала правительство в Триполи.

Однако в октябре 2020 года стороны ливийского конфликта подписали соглашение о постоянном прекращении огня. 5 февраля представители сторон конфликта в Ливии избрали переходное правительство в рамках женевского форума при посредничестве ООН. 10 марта в Сирте ливийский парламент утвердил этот состав кабмина, который должен руководить страной до выборов, намеченных на 24 декабря.