Россия, Британия, Китай, США и Франция выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны

В понедельник 3 января лидеры России, Британии, США, Китая и Франции — пяти стран, официально обладающих ядерным оружием — выступили с совместным заявлением о недопущении ядерной войны и гонки вооружений.

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"Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", — говорится в тексте.

Документ был принят по инициативе России, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она рассказала, что он готовился к открытию конференции о Договоре о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая должна была открыться во вторник 4 января.

Хотя начало конференции было отложено, лидеры пяти держав решили опубликовать текст. На момент выхода заметки он доступен на сайтах Кремля, Белого дома, Елисейского дворца, а также МИД Китая.

Захарова выразила надежду, что согласование этого документа поможет снижению напряженности в мире.

В нем подчеркивается, что обладающие ядерным оружием государства обязаны не допустить его применения. Они также вновь выразили свою приверженность "конечной цели построения мира, свободного от ядерного оружия".

Ядерные державы также обещали предотвращать распространение ядерного оружия и работать в рамках международных соглашений и конвенций.

"Мы намерены и дальше заниматься поиском двусторонних и многосторонних дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, укреплять стабильность и предсказуемость, повышать уровень взаимного понимания и доверия и предотвращать гонку вооружений, которая никому не принесет выгоды и станет угрозой для всех", — заявили лидеры пяти стран.

Фу Конг, глава департамента по контролю над вооружениями в МИД КНР, назвал соглашение историческим.

"Оно вновь подтвердило, в частности, что в ядерной войне невозможно победить и она никогда не должна вестись, и что ни одна из ядерных боеголовок [этих стран] не направлена на другую [ядерную державу] или любое другое государство", — написал китайский чиновник в "Твиттере".

Пресс-секретарь президента России сказал в разговоре с РИА Новости, что это заявление не отменяет необходимость предложенного ранее Владимиром Путиным саммита "ядерной пятерки".