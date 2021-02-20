"Россия будет счастливой". Суд признал законной отправку Навального в колонию по делу "Ив Роше"

Мосгорсуд на выездном заседании в субботу отклонил апелляцию защиты оппозиционера Алексея Навального на решение отправить его в колонию. Суд при этом незначительно сократил срок наказания.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Окончательный срок для оппозиционера составит 2 года 6 месяцев и две недели, пояснили его адвокаты. Он истечет летом 2023 года. Прокурор в ходе сегодняшнего заседания просила зачесть в срок наказания нахождение Навального под домашним арестом с 30 декабря 2014 года по 17 февраля 2015. Суд эту просьбу удовлетворил.

"Защита планирует обжаловать решение в вышестоящей инстанции ", — сказал адвокат Навального Вадим Кобзев. Защита оппозиционера просила суд его освободить.

Выездное заседание Мосгорсуда проходило в здании Бабушкинского районного суда Москвы. В начале заседания судья Мосгорсуда Дмитрий Балашов объяснил Навальному, что апелляцию проводят в выездном формате для его же удобства — в субботу тут проходят сразу два заседания с участием оппозиционера, второе — по делу о клевете в адрес ветерана.

Симоновский суд Москвы 2 февраля по ходатайству ФСИН заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. По решению суда оппозиционный политик должен провести в колонии 2 года и 8 месяцев. Судья сочла, что Навальный систематически нарушал условия испытательного срока. Это решение было обжаловано, и жалоба рассматривалась сегодня в суде.

"Активность больного человека"

Адвокат Ольга Михайлова настаивала на том, что Россия должна соблюдать решение ЕСПЧ, который потребовал освобождения Навального по так называемому 39-му правилу. Сам оппозиционер отмечал, что в обновленной версии Конституции России есть требование о выполнении решений международных судов.

В среду, 17 февраля, ЕСПЧ потребовал от российских властей немедленно освободить Навального. Минюст России назвал это требование "заведомо неисполнимым".

Навальный также утвержал, что не скрывался от следствия, но временно не мог отмечаться в инспекции из-за болезни.

"Мой условный срок закончился 30 декабря, — говорил Навальный. — Решение об отмене моего условного срока произошло 18 января. Единственная возможность, при которой этот вопрос можно было рассмотреть за пределами моего условного срока, это если бы я скрывался".

Однако прокурор Екатерина Фролова настаивала, что долгое время местонахождение Навального было неустановлено.

По утверждению Фроловой, в тот период, когда Навальный лечился в берлинской клинике "Шарите", инспекция не требовала у него отмечаться. Но после окончания лечения он не предоставил документальных доказательств того, что ему требовалась реабилитация. "В обязанности инспекции не входит розыск Навального по территории Германии. Так что с 23 сентября местонахождение Навального фактически было неизвестно", — объясняла Фролова.

По словам прокурора, Навальный после выписки из клиники давал интервью, гулял в лесу, был у водопада, съездил в Дрезден. "Похоже ли это на активность больного человека? — задала вопрос Фролова. — Где, по мнению осужденного, инспекторы должны были его зарегистрировать? В лесу? На водопаде? У озера?"

Последнее слово Навального

Перед вынесением решения Навальный снова упомянул о своем расследовании про "дворец Владимира Путина" и призвал "не бояться тех, кто добивается правды".

"Я уже не знаю, о чем говорить, ваша честь. Хотите с вами поговорю о Боге и о спасении. Выкручу ручку пафоса на максимум, — говорил Навальный. — Дело в том, что я верующий человек, что, в общем-то, служит примером насмешек в Фонде борьбы с коррупцией (признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента). В основном люди атеисты, я сам был воинствующим. Но сейчас я человек верующий и это помогает мне, потому что все становится проще".

По словам Навального, нужно добиваться того, чтобы Россия была не только свободной, но и счастливой.

"Я хочу, чтобы Россия была богатой, что сооветствует ее национальным богатствам. Я хочу, чтобы национальные богатства справедливее распредляись. Хочу, чтобы было нормальное здравоохранение. Чтобы мужчины доживали до пенсионного возраста, потому что сейчас у половины это не получается. Я хочу, чтобы было нормальное образование и люди могли нормально учиться. Я хочу, чтобы за одну и ту же работу мы получали такую же зарплату, как в европейской стране", — сказал оппозиционер.

"Нужно бороться не столько с тем, что Россия несвободная, а [с тем] что она по всем направлениям несчастная. У нас все есть, но мы несчастная страна. Откройте русскую литературу — одни описания несчастья и страданий. И не можем вырваться из этого круга, а вырваться хочется. Поэтому лозунг нужно изменить — Россия должна быть не только свободной, но и счастливой. Россия будет счастливой. Вот и все", — заключил он.

Дело "Ив Роше" и ЕСПЧ

В 2012 году гендиректор российского филиала косметической компании "Ив Роше" Бруно Лепру написал заявление в Следственный комитет России, в котором обвинил Алексея Навального и его брата, Олега, в мошенничестве. Российская "Ив Роше" работала с фирмой братьев Навальных, которая организовывала перевозку товаров компании. На судебном процессе представитель "Ив Роше" заявил, что компания не понесла ущерба от деятельности братьев Навальных, а Лепру отказался выступать в качестве потерпевшего и покинул Россию.

Алексей Навальный неоднократно заявлял, что уголовное преследование связано с его политической деятельностью. Братья вину не признали.

30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы признал Алексея и Олега Навальных виновными в мошенничестве. Согласно приговору, братья похитили 26,8 млн рублей у компании "Ив Роше" и 4,5 млн рублей у "Многопрофильной процессинговой компании". Суд приговорил Алексея Навального к трем с половиной годам условного срока, а его брата Олега — к трем с половиной годам лишения свободы.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека постановил, что возбужденное в России в отношении братьев Навальных дело "Ив Роше" рассматривалось с нарушениями. Суд взыскал в пользу каждого из братьев по 10 тысяч евро компенсации, а также обязал Россию покрыть их судебные издержки в размере 73 тысяч евро.

Российские власти выплатили компенсацию, но отменять решение Замоскворецкого суда не стали — в апреле 2018 года президиум Верховного суда России признал приговор братьям Навальным законным.

В итоге Олег Навальный отсидел "от звонка до звонка", а Алексею Навальному был назначен испытательный срок 5 лет (затем его продлили еще на один год) — он должен был вести себя примерно и регулярно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Этот срок истекал 31 декабря 2020 года.

Отравление, лечение и возвращение

В августе 2020 года во время поездки в Томск Алексей Навальный был отравлен и в бессознательном состоянии вывезен на лечение в Германию. Лечение он проходил в берлинской клинике "Шарите", врачи которой установили, что политик подвергся интоксикации боевым отравляющим веществом типа "Новичок". Российские власти отказались возбуждать дело об отравлении Навального.

В сентябре Навальный вышел из комы, его состояние стало улучшаться, после чего он был выписан из клиники на амбулаторное лечение и прохождение восстановительного курса.

11 января Федеральная служба исполнения наказаний России обратилась в Симоновский суд Москвы с представлением о замене Навальному условного срока на реальный, заявив, что политик уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции.

Несмотря на все угрозы, Навальный решил вернуться в Россию. Сразу по прилете в "Шереметьево" 17 января он был задержан и на следующий день заключен в СИЗО.

"Что я мог сделать еще?"

Суд по ходатайству ФСИН состоялся 2 февраля. На суде представители обвинения и ФСИН утверждали, что в 2020 году Навальный семь раз — в том числе и до отравления, в первой половине года — не явился на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию и получал из-за этого предупреждения. Где находился политик после истории с отравлением, в уголовно-исправительной системе якобы не знали.

Защита возражала: по словам адвоката Вадима Кобзева, Навальный уведомлял инспекцию о том, что продолжает проходить курс физиотерапии в Берлине, а ФСИН демонстративно не замечала информации, содержащейся в справках из клиники "Шарите" и уведомлении о местонахождении, которое посылал политик из Германии. Согласно предоставленной суду справке из берлинской клинике "Шарите", лечение Навального закончилось только 15 января.

"Объясните, пожалуйста, каким образом я мог лучше исполнить свои обязательства? Я впал в кому, смог встретиться с адвокатами и отправил вам бумагу, у вас были адрес и все контакты. Я продолжил лечение, закончил его и вернулся в Москву. Что я мог сделать еще, что я мог сделать лучше?" — спрашивал Навальный.

Судью аргументы защиты не убедили. Как и на многих других судебных процессах с участием Навального, суд встал на сторону обвинения и отмел все доводы адвокатов. "Суд считает, что ходатайство ФСИН подлежит удовлетворению", — постановила судья и назначила Навальному реальный срок — за вычетом десяти месяцев, проведенных им под домашним арестом во время следствия, он должен провести в колонии два года и восемь месяцев.

23 и 31 января во многих городах России прошли несогласованные акции протеста с требованием освободить Навального. По подсчетам "ОВД-Инфо", на первой акции были задержаны больше 4 тысяч, а на второй — больше 5,5 тысяч человек.

После акций были возбуждены несколько уголовных дел, большинство из которых — по статье о применении насилия к представителю власти. Ближайшие соратники оппозиционера стали фигурантами уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.