Россия дала Беларуси отсрочку по кредитам на сумму свыше 1 млрд долларов
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Беларусь в данный момент не выплачивает России кредиты на сумму более 1 млрд долларов США. Москва согласилась дать Минску отсрочку на период более года.

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Беларусь получила от России отсрочку по выплате более одного миллиарда долларов США в рамках обязательств по кредитам сроком примерно на год. Об этом в пятницу, 22 апреля, в эфире телеканала "Беларусь-1" сообщил белорусский министр финансов Юрий Селиверстов.

"Что касается Российской Федерации, на год нам предоставлена отсрочка по платежам — даже не на календарный год, а больше. И более 1 млрд долларов платежей, которые нам надо было осуществлять, мы сейчас не осуществляем", — рассказал глава Минфина Беларуси.

Ранее стало известно, что Россия в марте предоставила иностранным государствам и их юридическим лицам госкредиты на сумму 81,6 млрд рублей (около 1 млрд долларов). По данным РБК, среди получателей денег могут быть Беларусь и Иран.

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