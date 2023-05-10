Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Президент России Владимир Путин распорядился денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Этот договор был подписан в 1990 году, но уже в 2007 приостановлен: российские власти назвали участие в нем бессмысленным с практической точки зрения после расширения НАТО.

Договор ограничивал возможности размещения обычных вооружений вдоль линии соприкосновения блоков и, таким образом, препятствовал внезапному нападению или крупномасштабным наступательным действиям. Он устанавливал равновесие вооруженных сил стран-участниц договора. В нем участвовали, с одной стороны, 16 государств НАТО, с другой — шесть стран-участниц Варшавского договора.

Путин назначил замглавы МИД РФ Сергея Рябкова своим представителем при рассмотрении вопроса о денонсации в Госдуме и Совете Федерации.