Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Президент России Владимир Путин распорядился денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

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Этот договор был подписан в 1990 году, но уже в 2007 приостановлен: российские власти назвали участие в нем бессмысленным с практической точки зрения после расширения НАТО.

Договор ограничивал возможности размещения обычных вооружений вдоль линии соприкосновения блоков и, таким образом, препятствовал внезапному нападению или крупномасштабным наступательным действиям. Он устанавливал равновесие вооруженных сил стран-участниц договора. В нем участвовали, с одной стороны, 16 государств НАТО, с другой — шесть стран-участниц Варшавского договора.

Путин назначил замглавы МИД РФ Сергея Рябкова своим представителем при рассмотрении вопроса о денонсации в Госдуме и Совете Федерации.

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