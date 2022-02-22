Россия эвакуирует всех сотрудников загранучреждений из Украины
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Россия эвакуирует персонал посольства и генконсульств на Украине, сообщил российский МИД.

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"Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время", — говорится в заявлении ведомства.

Как отметили в МИДе, с 2014 года посольство и генеральные консульства России в Киеве, Одессе, Львове и Харькове неоднократно подвергались нападениям. Также в адрес дипломатов поступали угрозы расправы, их машины поджигали. Однако, как указали в ведомстве, власти Украины на происходящее не реагировали.

Как уже сообщалось, вечером 21 февраля президент РФ Владимир Путин распорядился ввести войска РФ на территории в Донбассе, находящиеся под контролем пророссийских сепаратистов, после того, как Россия признала независимость "Донецкой и Луганской народных республик".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал эти действия "еще одной прямой агрессией против Украины, нарушением ее территориальной целостности и суверенитета" и призвал немедленно созвать заседание Совета Безопасности ООН. Канцлер Германии Олаф Шольц, президент США Джо Байден и президент Франции Эмманюэль Макрон осудили решение Путина признать независимость "ДНР" и "ЛНР", назвав его "явным нарушением" Минских соглашений.

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