Россия и Беларусь не договорились по нефти, газу и налогам

"Дорожные карты" по нефтяной, газовой и налоговой сферам остаются несогласованными и после переговоров президентов Путина и Лукашенко по интеграционному плану, заявил российский министр Максим Орешкин.

Россия и Беларусь пока не согласовали ряд спорных позиций в рамках программы экономической интеграции двух государств. Остались "три блока вопросов" — в нефтяной, газовой и налоговой сферах, — которые "мешают достигнуть пакетной договоренности", заявил министр экономического развития России Максим Орешкин в пятницу, 20 декабря.

Ранее в этот же день президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Санкт-Петербурге очередной раунд переговоров по интеграционному плану. Незадолго до их встречи стало известно о согласовании схемы компенсаций для белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Россия в 2019 году начала налоговый маневр, который заключается в постепенном обнулении экспортных пошлин на нефть. Белорусская сторона оценила потери от него в 2019-2024 годах примерно в 11 млрд долларов (в пересчете — 9,8 млрд евро).

Переговоры Путина и Лукашенко начались в декабре 2018 года. В сентябре 2019 года премьер-министры двух стран парафировали программу экономической интеграции. Главы государств 7 декабря провели встречу в Сочи, однако не подписали соглашение об углублении интеграции.

Предварительный текст договоренностей не был представлен официально. По информации ряда изданий, речь идет о более тесной экономической интеграции, включая создание единого налогового и гражданского кодексов. Предполагается также частичное объединение систем банковского надзора, введение единого внешнеторгового режима, единых правил в таможенной и энергетической сферах.