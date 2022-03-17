Россия и Беларусь отменяют все ограничения на перемещения граждан
Foto: AP/Scanpix/LETA

Москва снимет в полночь 18 марта введенное в марте 2020 года из-за коронавируса ограничение на перемещение граждан между Россией и Беларусью, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

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"С 0:00 по московскому времени 18 марта снимаются все ограничения на перемещение граждан в рамках Союзного государства России и Белоруссии. Об этом мы говорили с премьером [Белоруссии] Романом Головченко в начале недели и согласовали с президентом это решение", — заявил Мишустин.

По его словам, свобода передвижения важна с точки зрения "торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных контактов". "Сегодня это особенно актуально в условиях усиления ограничений со стороны недружественных стран", — добавил премьер, добавив, что углубление интеграции станет лучшим ответом на "санкционный прессинг против России и Беларуси".

Ограничения на передвижение людей через российско-белорусскую границу были введены 16 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса. С 30 марта 2020 года движение через границу с Белоруссией было практически полностью закрыто — пересекать границу люди могли только в связи со смертью близкого родственника.

Ограничение не распространялось на российских дипломатов, сотрудников представительств России при международных организациях, а также работников Постоянного комитета Союзного государства и членов их семей.

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