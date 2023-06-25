Россия и Китай вновь заблокировали создание заповедников в Антарктике

Россия и Китай вновь заблокировали международную инициативу по созданию трех крупных морских заповедников у берегов Антарктиды для противодействия изменениям климата и защиты хрупких океанических экосистем. Об этом сообщили представители природоохранных организаций, участвовавшие в ежегодном заседании Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (CCAMLR, АНТКОМ) в столице Чили Сантьяго.

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"К сожалению, эта специальная сессия завершилась так же, как и предыдущие шесть ежегодных заседаний: две страны заблокировали процесс создания сети морских охраняемых природных территорий в Южном океане, несмотся на согласие 25 других членов CCAMLR", - сказала журналистам директор по сохранению Антарктики и южных частей Тихого, Атлантического и Индийского океанов проекта Pew Bertarelli Ocean Legacy Андреа Кавана.

Инициативу по созданию новых заповедников с 2010 года продвигали Австралия, Франция и Евросоюз. В 2017 году ее масштабы были несколько урезаны, чтобы заручиться более активной поддержкой со стороны делегатов. В нынешнем варианте она предполагала создание трех охраняемых зон - в восточной Антарктике, в море Уэдделла и у Антарктического полуострова - общей площадью почти в 4 млн квадратных километров.

Москва и Пекин уже несколько лет блокируют эту инициативу. По данным информагентств, озабоченность России и КНР вызывают особенности нормативно-правового статуса территорий потенциальных заповедников - в частности, касающиеся прав на вылов рыбы в этих водах.

Эксперты отмечают, что создание заповедников помогло бы в охране целого ряда видов животных, обеспечивающих биоразнообразие региона: от пингвинов и тюленей до антарктического криля, которым питаются многие местные рыбы, птицы и морские млекопитающие. Ученые подчеркивают: в условиях продолжающегося глобального потепления, которое вызывает таяние ледников, защита природы Антарктики особенно актуальна.

В 2009 и 2016 годах CCAMLR удалось согласовать создание двух морских заповедников в Антарктике: вокруг Южных Оркнейских островов, площадью в 94 тысячи квадратных километров и в районе моря Росса, площадью 2 млн квадратных километров.