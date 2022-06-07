Россия и Турция обсудили пути вывоза украинского зерна

Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акара провели телефонный разговор, в котором среди прочего обсудили пути экспорта зерна и другой сельскохозяйственной продукции из украинских портов, оказавшихся с начала войны под фактической морской блокадой.

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"В связи с продовольственным кризисом было уделено внимание мерам, которые могут быть приняты для безопасной транспортировки зерна, подсолнечника и другой сельскохозяйственной продукции. Турция стремится оказать поддержку в сфере гуманитарной помощи и еще раз выразила готовность выполнять свою часть [обязательств] для достижения мира в регионе", — говорится в сообщении турецкого министерства обороны.

Российское военное ведомство на данный момент не распространило свое изложение содержания беседы.

Большая часть производимого в Украине зерна и подсолнечного масла вывозилась через морские порты. С 24 февраля этот маршрут стал небезопасным, что привело к резкому росту мировых цен на эти продукты и поставило многие бедные страны мира перед угрозой голода.

Россия выражала готовность открыть коридор для судоходства из Одессы и других портов юга Украины, но указывает, что нужно еще разминировать эти воды. Стороны обвиняли в установке минных полей друг друга.

Разговор Шойгу и Акары состоялся накануне визита в Анкару министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в повестке которого будут те же вопросы.

Турецкое военное ведомство также упоминает, что министры обсудили предстоящую турецкую военную операцию на севере Сирии против курдской группировки YPG, которую Анкара считает террористической. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об этой операции две недели назад.

В турецком минобороны заявили, что в 2019 году Россия и США обещали не подпускать боевиков YPG ближе, чем на 30 км, к границе с Турцией, но свое обещание не выполнили.