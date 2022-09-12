Россия и Украина — о (не)возможности переговоров

Delfi собрал недавние заявления украинских и российских официальных лиц, высказавшихся о дипломатической перспективе окончания войны.

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN: "Я не вижу никакого желания с российской стороны быть конструктивными. Что касается ультиматумов: мне неважно, кто выдвигает ультиматумы — он (Путин — прим. Delfi) или кто-нибудь другой [в случае ухода Путина с поста президента]. Это мой принцип: я не говорю с теми, кто выдвигает ультиматумы. После того, как они уйдут с наших территорий, соглашение может быть достигнуто. Все равно у России есть с нами граница, все равно это наш сосед с огромным населением, так что после деоккупации нашей страны нам придется жить с ними рядом как с соседями".

Замглавы Совета безопасности, экс-президент РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале: "Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние "ультиматумы" — детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радио "Маяк": "Мы не усматриваем в настоящее время какой-либо переговорной перспективы и по-прежнему констатируем отсутствие каких-либо предпосылок для таких переговоров (между Путиным и Зеленским — прим. Delfi)"