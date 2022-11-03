Минобороны РФ объявило, что провело 3 ноября обмен военнопленными с властями Украины. По итогам обмена в Россию были возвращены 107 военнослужащих, их отправят на лечение в Москву, рассказали в ведомстве.

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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил факт обмена по формуле 107 на 107. По его словам, среди освобожденных в Украину вернулись 74 защитника завода "Азовсталь" в Мариуполе. Среди них есть люди, получившие тяжелые ранения.

Телеканал "Звезда" Минобороны РФ опубликовал кадры обмена пленных.

Первым об обмене между Украиной и Россией сообщил глава аннексированной ДНР Денис Пушилин. "Сегодня возвращаем из украинских застенков 107 наших бойцов. Украине отдаем столько же пленных, в основном опять вээсушников", — написал Пушилин в своем телеграм-канале. По его словам, из украинского плена вернулись 65 жителей аннексированных ДНР и ЛНР.

Предыдущий обмен (он проходил по формуле 50 на 50) состоялся 29 октября. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак тогда сообщил, что среди освобожденных украинцев были бойцы "Азова", защитники Мариуполя и "Азовстали", моряк с острова Змеиный и некоторые военные, которые были взяты в плен в чернобыльской зоне. По словам главы аннексированной ДНР Дениса Пушилина, из украинского плена вернулись семь человек из ДНР и двое из ЛНР. Минобороны РФ заявило, что в Россию возвращены 50 военнослужащих, "которым в плену грозила смертельная опасность".

Крупнейший с начала войны обмен пленными произошел 22 сентября. Киев обменял политика Виктора Медведчука и 55 россиян на 215 военнослужащих ВСУ, в том числе командиров "Азова" и защитников "Азовстали".