Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 50 на 50

29 октября между Россией и Украиной прошел очередной раунд обмена пленными, заявил глава аннексированной ДНР Денис Пушилин.
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24 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия запросила у Секретариата ООН статистику по движению зерна в рамках "зерновой сделки", так как не уверена в его конечном получателе.
Кроме того, 14 октября президент России Владимир Путин сказал, что дальнейшие функционирование гуманитарных коридоров для вывоза зерна из Украины окажется под вопросом, если выяснится, что их используют "для терактов".
- В предыдущий раз Денис Пушилин сообщал об обмене пленными 17 октября. Тогда обмен проходил по формуле 110 на 110. В Украину вернулись 108 женщин-военнослужащих, а в Россию — 80 гражданских моряков.
- Крупнейший с начала войны обмен пленными произошел 22 сентября. Киев обменял политика Виктора Медведчука и 55 россиян на 215 военнослужащих ВСУ, в том числе бойцов "Азова" и командиров защитников "Азовстали".
- В рамках обмена при посредничестве Саудовской Аравии также были освобождены 10 иностранцев, воевавших на стороне Украины и попавших в российских плен. Среди них были двое британцев и марокканец, приговоренные в ДНР к смертной казни.
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