Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 50 на 50

29 октября между Россией и Украиной прошел очередной раунд обмена пленными, заявил глава аннексированной ДНР Денис Пушилин.

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24 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия запросила у Секретариата ООН статистику по движению зерна в рамках "зерновой сделки", так как не уверена в его конечном получателе.

Кроме того, 14 октября президент России Владимир Путин сказал, что дальнейшие функционирование гуманитарных коридоров для вывоза зерна из Украины окажется под вопросом, если выяснится, что их используют "для терактов".