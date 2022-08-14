Россия исчерпала лимит на транзит части товаров в Калининградскую область

Россия уже исчерпала лимит на транзит некоторых подсанкционных товаров через Литву в Калининградскую область и обратно, поэтому "Литовские железные дороги" (ЛЖД) больше их не перевозят. Об этом подтвердили в компании литовскому порталу Delfi.

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"В настоящее время достигнуты средние значения по некоторым товарным кодам - железу и стали, изделиям из древесины, удобрениям, этиленгликолю, а также по некоторым другим товарам", - сообщили агентству BNS в ЛЖД.

В этом году среднее количество подсанкционных товаров, разрешенных к перевозке по железной дороге между Россией и Калининградом через Литву, основанное на подготовленных в июле пояснениях Еврокомиссии, рассчитывается на основе среднего количества товаров, перевезенных по железной дороге в 2019-2021 годах.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что эксклав больше не может ввозить нефть, древесину, удобрения и некоторые другие подсанкционные товары через территорию Литвы из-за ограничений Евросоюза.

Как информирует ЛЖД, в перечень подсанкционных товаров, которые разрешено перевозить для нужд района, входит несколько сотен кодов, а их количество оценивается индивидуально при поступлении заявок. По данным компании, средний объем всех таких товаров достигает 3,1 млн тонн: угля - 1,07 млн тонн, черных металлов – 590 тысяч тонн, древесины и изделий из нее - 60 тысяч тонн, цемента – 260 тысяч тонн, продуктов пищевой промышленности, кормов, напитков, табака - 60 тысяч тонн, нефти и продуктов ее переработки - 980 тысяч тонн, остальных товаров - 80 тысяч тонн.

После того, как Алиханов предложил Российским железным дорогам (РЖД) открыть счет в литовской казне для оплаты транзита в Калининградскую область и из нее, Литва утверждает, что такая возможность не предусмотрена законодательством страны.

"Закон о государственной казне такой возможности не предусматривает", — говорится в ответе литовского Минфина BNS.

22 июля компания ЛЖД возобновила транзит подсанкционных товаров между Россией и Калининградом, который был приостановлен Литвой с середины июня.

17 июня вступил в силу запрет на ввоз на территорию ЕС российской стали и черных металлов, 10 июля – цемента, алкоголя, изделий из дерева, стекла, алюминия, бумажных изделий, гипса, судовых деталей, а 5 декабря вступит запрет на ввоз российской нефти и ее продуктов.