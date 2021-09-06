Россия изменила правила оформления виз для иностранных туристов
Foto: Māris Morkāns

Правительство РФ внесло изменения в положение об установлении формы, порядка и условий оформления, продления срока действия и аннулирования российских виз иностранным гражданам, соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации, сообщает агентство "Интерфакс".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как следует из документа, виза может быть однократной или двукратной на срок до трех месяцев или многократной на срок до шести месяцев.

Суммарный срок пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации по многократной визе устанавливается при оформлении визы уполномоченным государственным органом, но не более, чем 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.

Оформить визу иностранный турист сможет только на основе подтверждения туроператора, состоящего в едином федеральном реестре, либо подтверждения о бронировании места в классифицированной гостинице.

"Обыкновенная туристическая виза выдается на основании подтверждения о приеме иностранного туриста организацией, сведения о которой содержатся в едином федеральном реестре туроператоров, либо на основании подтверждении о бронирования места в гостинице или ином средстве размещения, сведения о которых содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей", — говорится в документе.

В обоих документах должны быть указаны номер туроператора в реестре и номер подтверждения о приеме интуриста либо номер свидетельства гостиницы в едином перечне и номер подтверждения о бронировании.

Приложение к правилам оформления виз иностранным туристам определяет порядок оформления подтверждения о бронировании места в гостинице. В нем, в частности, говорится, что подтверждение заполняется на бумаге без исправлений, подписывается уполномоченным сотрудником и заверяется печатью гостиницы.

Документ вносит изменение в положение, утвержденное правительством летом 2003 года.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Интерфакс

Sharing Options

1

Source

Интерфакс

Tags

Россия Туризм
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
История Улдиса: после выхода на пенсию по выслуге лет освоил новую профессию
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии
Снова в школу!
История Ольги: смена профессии позволила вернуться к работе по призванию
Латвийцы считают Гаую самой красивой рекой Латвии
Группа Carnival Youth приглашает на дружественный природе отдых у воды