Россия изменила правила оформления виз для иностранных туристов

Правительство РФ внесло изменения в положение об установлении формы, порядка и условий оформления, продления срока действия и аннулирования российских виз иностранным гражданам, соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации, сообщает агентство "Интерфакс".

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Как следует из документа, виза может быть однократной или двукратной на срок до трех месяцев или многократной на срок до шести месяцев.

Суммарный срок пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации по многократной визе устанавливается при оформлении визы уполномоченным государственным органом, но не более, чем 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.

Оформить визу иностранный турист сможет только на основе подтверждения туроператора, состоящего в едином федеральном реестре, либо подтверждения о бронировании места в классифицированной гостинице.

"Обыкновенная туристическая виза выдается на основании подтверждения о приеме иностранного туриста организацией, сведения о которой содержатся в едином федеральном реестре туроператоров, либо на основании подтверждении о бронирования места в гостинице или ином средстве размещения, сведения о которых содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей", — говорится в документе.

В обоих документах должны быть указаны номер туроператора в реестре и номер подтверждения о приеме интуриста либо номер свидетельства гостиницы в едином перечне и номер подтверждения о бронировании.

Приложение к правилам оформления виз иностранным туристам определяет порядок оформления подтверждения о бронировании места в гостинице. В нем, в частности, говорится, что подтверждение заполняется на бумаге без исправлений, подписывается уполномоченным сотрудником и заверяется печатью гостиницы.

Документ вносит изменение в положение, утвержденное правительством летом 2003 года.