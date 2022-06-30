Россия как угроза, и Украина за открытой дверью. Что решил Мадридский саммит НАТО

В Мадриде завершается саммит НАТО, который уже называют историческим. Би-би-си объясняет, что именно стоит за словами и решениями политиков и дипломатов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Усмотреть в решениях этого саммита любые хорошие новости для России крайне трудно. Неудивительно, что первые комментарии из Москвы были скорее ироничными — вроде слов спикера Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что после вступления в НАТО Финляндии и Швеции это не возле границ России станет больше НАТО, а возле границ НАТО будет больше России.

А непременной частью обсуждения результатов Мадридского саммита на российских государственных телеканалах и в провластных интернет-СМИ стали дискуссии вокруг "Русского картофельного салата", который оказался в меню обслуживающего саммит кафетерия. После того как в первый день работы саммита на блюдо с неоднозначным названием обратило внимание агентство Рейтер, его название в меню заменили на "традиционный салат". Цена осталась неизменной.

Новая концепция



Главным итогом Мадридского саммита для НАТО стало принятие новой стратегической концепции альянса — его своеобразной конституции, описывающей цели, задачи и вообще смысл существования.

Предыдущая редакция концепции была принята в далеком 2010 году — в совершенно другом мире, в котором еще не было аннексии Крыма и конфликта в Донбассе, не говоря уж о нынешней войне России с Украиной.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг — в ту пору премьер-министр Норвегии — вспоминал, что в Лиссабонском саммите альянса, на котором ту концепцию одобрили, принимал участие и президент России Дмитрий Медведев. В той концепции Россия была названа стратегическим партнером НАТО, сотрудничество с которым "оптимально соответствует" интересам альянса. Та концепция ни разу не упоминает о Китае. Одним словом, еще до начала войны в Украине она безнадежно устарела.

Как знать, возможно, несоответствие основополагающего документа НАТО реальной обстановке "на земле" стало одной из причин, по которым еще три года назад президент Франции Эммануэль Макрон констатировал у альянса "смерть мозга".

Новая редакция стратегии возвращает НАТО к реальности — Йенс Столтенберг назвал ее "программой НАТО для будущего — более опасного и более конкурентного мира". И в этом мире Россия, очевидно, не может считаться стратегическим партнером альянса.

Солдаты едут на восток



"Наши отношения с Россией сейчас наихудшие с конца "холодной войны", и нет сомнений, что ответственность за это лежит на России", — заявил на Мадридском саммите генеральный секретарь НАТО.

В новой стратегической концепции Россию без обиняков называют "самой значительной и прямой угрозой для безопасности союзников, а также для мира и стабильности в евроатлантическом регионе".

Что стоит за этими словами? С одной стороны, НАТО не лезет на рожон и констатацию "конца стратегического партнерства" нельзя приравнивать к началу новой "холодной войны".

"НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для Российской Федерации. Мы продолжим сплоченно и ответственно реагировать на российские угрозы и враждебные действия… Тем не менее, мы по-прежнему готовы поддерживать открытые каналы связи с Москвой", — говорится в принятой на Мадридском саммите концепции.

На деле же, констатируют источники Би-би-си в НАТО, никаких контактов с Москвой нет после того, как в октябре прошлого года Россия закрыла свое представительство при альянсе.

"Для экстренной связи нам предложили использовать посла России в Брюсселе, но встречи с ним не были плодотворными", — констатирует источник Би-би-си, работающий в НАТО.

В этой ситуации ответом альянса на новую реальность стало значительное увеличение численности сил быстрого реагирования — подразделений, находящихся в постоянной готовности для быстрого развертывания на возможном театре военных действий. Сегодня очевидно, что таким театром НАТО считает "восточный фланг" — Польшу и страны Балтии, имеющие сухопутную границу с Россией.

С нынешних 40 тысяч военнослужащих численность этих подразделений уже к следующему году будет доведена до 300 тысяч. Важно понимать: все эти 300 тысяч солдат и офицеров не будут постоянно находиться у рубежей России. На границе будет пребывать только часть контингента — на ротационной основе. А остальные подразделения размещаются в своих странах, но находятся в постоянной готовности к переброске.

При этом на территории государств "восточного фланга" НАТО будут размещены склады топлива и боеприпасов, техника и вооружение, которые позволят максимально эффективно защитить эти страны от возможной угрозы.

Отдельный, хоть и связанный с этим процесс, — наращивание американского военного присутствия в Европе. Дополнительные силы армии США появятся в Испании, Великобритании, Румынии и странах Балтии. А размещение в польской Познани постоянного штаба 5-го корпуса армии США президент этой страны Анджей Дуда назвал одним из важнейших решений саммита и успехом польской дипломатии.

Официальная Москва отреагировала на эти новости сдержанно — если не считать такой реакцией размещение в официальном "Твиттере" "Роскосмоса" спутниковых снимков мадридского выставочного центра, в котором проходил саммит НАТО и его точных координат.

"[Усиление НАТО в Восточной Европе] приведет к компенсирующим мерам с нашей стороны. Мы не останемся в долгу, что называется. Возможности и ресурсы у нас есть. Безопасность [России] будет гарантирована на сто процентов", — заявил информагентству ТАСС заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Впрочем, сейчас самая горячая точка на натовско-российском пограничье — это кризис вокруг калининградского транзита. Эту ситуацию уже сейчас называют фактическим "объявлением войны" — правда, это определение принадлежит президенту Беларуси Александру Лукашенко.

В кулуарах саммита НАТО говорят, что суть конфликта состоит в разночтениях по поводу выполнения санкций, наложенных на Россию Евросоюзом, то есть сам альянс с этой ситуацией как бы не имеет ничего общего.

"Но, конечно, мы будем защищать каждого нашего союзника от любой формы нападения", — заявил Би-би-си собеседник, представляющий штаб-квартиру НАТО (он не уполномочен давать официальные комментарии СМИ).

Но и на этом неприятные новости из Мадрида для России не закончились.

Плюс два



Саммит НАТО еще формально не начал свою работу, когда информагентства передали первую сенсацию из Мадрида: Турция сняла вето на присоединение к альянсу Швеции и Финляндии.

Еще несколько дней назад Турция публично возмущалась тем, что просители членства в НАТО слишком лояльно относятся к представителям организаций, которые официальная Анкара считает террористическими. А раз так, продолжали турки, они не дадут согласие на вступление в альянс этих доселе нейтральных стран.

Российские провластные политологи активно использовали этот кейс в качестве примера усиливающегося в НАТО раздрая и, в частности, влияющего на многое в альянсе голоса Турции, которая так и не присоединилась к международным санкциям против России.

Но в Мадриде Хельсинки, Стокгольм и Анкара все же заключили соглашение по безопасности, и это запустило процесс присоединения Финляндии и Швеции к НАТО. Высокопоставленный представитель американской администрации в беседе с Ассошиэтед пресс отметил, что ключевую роль в организации этих переговоров сыграл Вашингтон.

В итоге сейчас вопрос формального вступления Финляндии и Швеции в НАТО приобретает технический характер — необходимые документы должны одобрить парламенты 30 стран-нынешних членов альянса.

"Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический союз сделает их более защищенными, НАТО — более сильным, а Евроатлантический регион — более безопасным", — заявил на пресс-конференции, посвященной подписанию трехстороннего договора, Йенс Столтенберг.

Более откровенными оценками этого шага делился в кулуарах саммита президент Польши Анджей Дуда. Он напоминал об успешной для финнов "войне с Россией" более чем 80-летней давности и объяснял: "Для нашей части Европы это фундаментальное решение. [Присоединение к НАТО] двух очень мощных государств, обладающих великой историей, а также очень серьезным военным ресурсом… прежде всего означает, что граница восточного фланга НАТО с Россией станет длиннее на более чем 1600 км… Если бы сегодня Россия решила напасть на любое государство восточного фланга НАТО, ответ на такое нападение стал бы неизмеримо сильнее".

Еще полгода назад в Кремле требовали от НАТО вернуть архитектуру безопасности в Европе к состоянию на конец прошлого века, а сближение Украины с альянсом называли угрозой для национальной безопасности России. Теперь на новости о приглашении Финляндии и Швеции к вступлению в НАТО в Москве отреагировали прохладно.

Россия является "настолько мощной военно-политической державой", заявил российский сенатор Андрей Климов РИА Новости, что для нее решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО "не имеет значения в глобально-стратегическом смысле".

"Скорость, с которой они [Финляндия и Швеция] превращаются в цель, должна беспокоить их", — добавил Климов.

НАТО — это снова хорошо



Незримым участником Мадридского саммита была Украина. Формально саммит не принимал никаких прорывных решений по поводу Киева, но тень продолжающейся войны лежала на практически всех вопросах, которые обсуждались в Мадриде. Ведь если бы не масштабное вторжение России в Украину, новая стратегическая концепция НАТО, вероятнее всего, имела бы совершенно другой вид. Альянс не обсуждал бы отправку на свой восточный фланг тысяч военнослужащих, и Швеция с Финляндией вряд ли бы даже задумывались об отказе от нейтралитета.

Президент Украины Владимир Зеленский был приглашен на саммит в Мадрид — и он принял в нем участие, правда, по видеосвязи.

Отношение нынешней украинской власти к НАТО сложно назвать однозначным. Фактически в наследство от предыдущего президента Петра Порошенко Зеленскому досталось закрепленное в конституции стремление Киева вступить в НАТО. Но именно этим пунктом украинская власть оказалась готова пожертвовать вскоре после начала российского вторжения.

Украинские предложения по завершению военных действий, разработанные в конце марта — также известные как "Стамбульское коммюнике", — содержали обязательство Киева отказаться от интеграции в НАТО в обмен на некие "гарантии безопасности" от самых влиятельных государств мира.

Вскоре после публикации этого коммюнике украинская власть начала активно критиковать НАТО в публичном пространстве: мол, не очень оно нам и нужно. Уже тогда такая политика столкнулась с непониманием со стороны экспертного сообщества. Но вскоре — когда стало ясно, что реализовать план, изложенный в "Стамбульском коммюнике", нереально — украинская власть "переобулась" и снова начала утверждать, что НАТО является самым сильным альянсом на планете, и Украина, конечно же, хочет к нему присоединиться.

Вот и на Мадридском саммите глава украинской делегации, заместитель главы офиса президента Игорь Жовква заявил, что "никто не снимает с повестки дня евроатлантическую интеграцию Украины". А за предыдущие заявления официального Киева он отвечать не может, так как в подготовке "Стамбульского коммюнике" участия не принимал.

Так или иначе, в преддверии саммита представители украинской власти пытались добиться максимально выгодных для Киева формулировок в новой редакции стратегической концепции альянса. Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что в этом документе обязательно должна быть упомянута Украина, причем в международно признанных границах — то есть с Крымом и всем Донбассом. Без такого упоминания, убеждал Резников, альянс ослабит сам себя, так как поощрит страну-агрессора к новым актам насилия.

В результате желаемой Резниковым формулировки в концепции так и не появилось. Зато там появилась ссылка на решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года — тогда альянс заявил, что в неопределенном будущем Украина станет его членом.

И хотя, к разочарованию украинских наблюдателей, в стратегической концепции не появилось отсылки к тому, что когда-то Киев сможет присоединиться к НАТО по ускоренной процедуре, без выполнения плана действий по членству, как это только что произошло с Финляндией и Швецией, глава украинской делегации Жовква отметил, что в целом удовлетворен результатами Мадридского саммита.

Ведь кроме — пускай и во многом формально — открытых дверей для Украины этот саммит принес Киеву еще несколько пусть и не прорывных, но вполне позитивных результатов.

Взгляд в сторону Вильнюса



Лидеры стран-членов НАТО одобрили расширение объемов военной помощи, которую альянс предоставляет Украине. Специфика ситуации состоит в том, что альянс как организация помогает Киеву исключительно нелетальным оборудованием — антидроновыми системами, аптечками или топливом, — конкретные вооружения вправе поставлять Украине отдельные страны, которые входят в НАТО.

Собеседник Би-би-си из штаб-квартиры НАТО рассказал, что на этот момент объемы оказанной Украине альянсом помощи составляют 22 млн евро, одобрена помощь еще на 40 млн евро и в процессе согласования проекты суммарным объемом более 300 млн евро.

В то же время любая из стран НАТО может воспользоваться площадкой саммита для того, чтобы рассказать о собственной программе помощи Украине. Так, например, сделал президент США Джо Байден и проанонсировал новый пакет военной помощи Киеву объемом 800 млн долларов. Ожидается, что в него войдут тяжелые артиллерийские системы, контрбатарейные радары и — именно об этом регулярно просит своих западных коллег Владимир Зеленский — современные системы противовоздушной обороны.

Кроме того, в НАТО обсуждают план полного перевода Украины на вооружение стандартов НАТО — это называют неизбежным в силу физического износа оружия советских образцов и увеличивающиеся объемы поставок вооружения из стран альянса. Источник Би-би-си предположил, что этот переход может в общих чертах завершиться на протяжении ближайших пяти-шести лет.

Впрочем, отмечает собеседник Би-би-си, Украина и без того может считать этот саммит историческим для себя, учитывая ту единодушную поддержку, которую она получила в Мадриде.

Как будто в подтверждение этого тезиса генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что альянс будет оказывать Киеву поддержку так долго, как будет нужно для победы Украины в войне против России.

О насколько продолжительном времени идет речь? По словам Джо Байдена, война может закончиться хоть завтра, "если Россия изменит свое иррациональное поведение", а пока — подтвердил он слова Столтенберга — США и НАТО будут поддерживать Украину. А британский премьер Борис Джонсон заявил, что во время его неожиданного визита в Киев Владимир Зеленский ознакомил его с реалистичным планом изменения хода войны, который украинская власть может реализовать уже в ближайшие месяцы.

Но больше всего в кулуарах цитировали фразу, произнесенную Владимиром Зеленским по видеосвязи из Киева. Он пообещал выступить на саммите НАТО, который должен пройти в следующем году в Вильнюсе, лично, а не с большого экрана.

"[Мое личное обращение к вам на следующем саммите] будет свидетельством нашей общей победы. Но в следующем году может быть и ситуация похуже — реальный провал альянса — если под обстрелами России будет не только Украина, но и несколько других государств, вполне возможно, членов альянса", — говорил он.

Участники саммита разъезжаются из Мадрида в уверенности, что решения, принятые ими, сделали мир — или, по крайней мере, ту его часть, которая пребывает под защитой НАТО, более безопасным местом. Но проверить реалистичность этого тезиса, вероятно, можно будет только в Вильнюсе.